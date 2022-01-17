Yangın çıkan evinde öldü, pencereden sarkan kişi zemine düştü - Haberler
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Yangın çıkan evinde öldü, pencereden sarkan kişi zemine düştü

Yangın çıkan evinde öldü, pencereden sarkan kişi zemine düştü
Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde Turgay Oğul, evinde çıkan yangında dumandan zehirlenerek, yaşamını yitirdi.

SAKARYA (DHA) - SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde Turgay Oğul, evinde çıkan yangında dumandan zehirlenerek, yaşamını yitirdi. Yangın sırasında panikle pencereden sarkan Osman K. ise dengesini kaybedince alttaki iş yerinin tentesine çarpıp, zemine düştü. Yaralı Osman K., hastaneye kaldırılırken, alevler de 1 saatlik müdahaleyle söndürüldü.

Adapazarı'na bağlı Semerciler Mahallesi Hal Caddesi'ndeki 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairede, sabah saatlerinde yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada paniğe kapılıp, pencereden sarkan Osman K., dengesini kaybederek önce alttaki iş yerinin tentesine sonra zemine düştü. Yaralanan Osman K., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri de yaklaşık 1 saat süren çalışmayla yangını kontrol altına alıp, söndürdü. Yapılan kontrolde, içeride mahsur kalan Turgay Oğul'un, dumandan zehirlenerek, yaşamını yitirdiği belirlendi. İncelemenin ardından Oğul'un cansız bedeni, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne götürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Yangın çıkan evinde öldü, pencereden sarkan kişi zemine düştü

Yangın çıkan evinde öldü, pencereden sarkan kişi zemine düştü

Yangın çıkan dairenin alt katında oturan kadın, itfaiyecilere balkondan ayet tutarak destek verdi

Yangın çıkan dairenin alt katında oturan kadın, itfaiyecilere balkondan ayet tutarak destek verdi
Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Son Dakika Haberleri

İtfaiye, Sakarya, Otopsi, Yangın, Güncel, Haber

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