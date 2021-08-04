Yangın bölgesine giderek alevlere müdahale eden CZN Burak, olayı şova çevirdi
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Yangın bölgesine giderek alevlere müdahale eden CZN Burak, olayı şova çevirdi

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Magazin

CZN Burak olarak da tanınan Burak Özdemir'in 8 gündür alevlerle mücadele eden Antalya'da çektiği görüntüler sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekti. Birçok isim Özdemir'i şov yapmakla suçladı.

Türkiye, günlerdir birçok noktada etkili olan yangınlarla mücadele ederken ünlü isimlerden bazıları da yangın bölgelerine giderek söndürme çalışmalarına destek verdi.

YANGINA EV TÜPÜYLE MÜDAHALE

8 gündür alevlerin bir türlü kontrol altına alınamadığı Antalya'ya giden isimlerden biri de "CZN Burak" olarak da tanınan Burak Özdemir oldu. Buradan bir paylaşım yapan Özdemir'in çevredekilerin uyarılarına rağmen ev tipi yangın tüpüyle her tarafı çevreleyen yangına müdahale ettiği görüldü.

AMBULANSTAN GÖRÜNTÜ PAYLAŞTI

Sonrasında ise fenalaşan ünlü fenomen ambulansa götürülerek müşade altına alındığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. CZN Burak'ın paylaştığı görüntüler sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Yangın bölgesine giderek alevlere müdahale eden CZN Burak, olayı şova çevirdi
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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