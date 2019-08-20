İzmir'deki yangın 48 saat sonra kontrol altında! İşte yürek sızlatan görüntüler

İzmir'deki yangın 48 saat sonra kontrol altında! İşte yürek sızlatan görüntüler

İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayan ve Seferihisar ve Menderes ilçelerinde etkili olan yangın 48 saat sonra kontrol altına alındı.

20.08.2019 13:26
İzmir'deki yangın 48 saat sonra kontrol altında! İşte yürek sızlatan görüntüler

İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayan ve Seferihisar ile Menderes ilçelerine sıçrayan orman yangını, 3. gününde kısmen kontrol altına alındı. Yangından geriye kalan fotoğrafla ise yürek yaktı.

Pazar günü saat 13.00'de Karabağlar'ın Tırazlı mevkisinde başlayıp diğer iki ilçeye sıçrayan orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 500 hektarlık alanda etkili olan yangını kontrol altına alabilmek için gece boyu çalışan ekiplere havanın aydınlanmasıyla birlikte helikopterler de destek vermeye başladı.

YERLEŞİM YERLERİNE TEHDİDİ ENGELLENDİ

Yangına 20 helikopter ile 200 arazöz müdahale ediyor. Zaman zaman etkisini artıran rüzgar ekiplerin işini zorlaştırırken, bazı vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. Öte yandan, yangının şu anda yerleşim yerlerini tehdit etmediği ifade edildi.

İşte o görüntüler;

İzmir'deki yangın 48 saat sonra kontrol altında! İşte yürek sızlatan görüntüler
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YORUMLAR (32)

  • SÜLEYMAN KIRAN:
    son 10 yılda 24binin üzerinde orman yangını olmuş ülkemizde, olan ormanlarımızıda çöplük gibi kullanarak ya çöplüğe çevirmişiz yada yakarak kül etmişiz, 15 yıldan beri altın aranan kaz dağlarını yeni farkedenler bu süre içinde kaç tane kaz dağı yanmış hesaplasınlar. Lütfen tüm sanatçılar ve halkımız birazda var olan ormanlarımıza dikkat çekelim yoksa arap çöllerine döneceğiz.
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  • AĞAÇ OL:
    Yeniden orman oluşturmak adına birçok kurum ve dernek faaliyete geçmeye hazırlanıyor. Yeniden ormanlık alan olabilmesi içi takipte kalalım ve en azından bir fidan bağışcısı olalım. Burdan istediğin kadar olumsuz yorum yazsan ne fayda.
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  • ÇAKICILARIN OSMAN:
    İzmir in dağlarında çiçekler açmıyor, ciğerleri yanıyor, kaz dağları tarumar. Medyaya yansıyan yansımayan yüzlerce skandal. Belediyelere kayyum atanıyor, sahi ne oldu ülkemize babalarının malı gibi gelip araştırma yapan karargah kuran Amerikan conileri. Halkın tepkisini çeken bir gelişme olunca, Akıllarınca halkın takdirini kazanacak bir iş yapıyorlar. Bu adamların ne olduğu belliydi ysk aday olmalarına izin vermeseydi. Hepsi tezgah, hükümet halkın tepkisini çekecek icraatlar yaptığında bu filmi
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  • TİM0135:
    Aç gözlü ejderha doymadı doymuyor, haramın,rantın,yalanın, betonun sonu yok, doyumu da yok! Elbet Allah İn laneti yakındır zalimlere ve zalimleri alkışlayan şeytanlara!!!
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  • TİM0135:
    İş işten geçti derler aynı kesilen ağaçlar gibi,hazır olun yeni taş ocaklarına,mermer ocaklarına, altın madenlerine,boşuna 1100 üzeri maden ruhsatı verilmedi,ey halk, ey avantacı,ey bana neci güruh, aklı fikri midesine, sadakaya çalışan kafasızlar,memleketin cehenneme dönmesinde en büyük suçlu sizsiniz!!!
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  • MÜJDE:
    Ne güzel Villalar yapılacak oralar, Havuzlu Mavuzlu, Hem Reisimizin Oradalardaki Yazlıklarına da Yakın olabilecek o villalardan yaşayacak olanlar.
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  • ......:
    BUNLAR MONTAJ ARKADAŞLAR İNANMAYIN AGACA BİRŞEY OLMADAN GÖVDESİ SADECE YANMIŞ BÖYLE BİRŞEY OLMASI İMKANSIZ
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  • ..:
    gel de gör montaj mı gerçek mi kendi kendine konuşuyorsun burada
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