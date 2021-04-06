KOCAELİ YANAN OTOMOBİLDEN CANLARINI ZOR KURTARDILAR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KOCAELİ YANAN OTOMOBİLDEN CANLARINI ZOR KURTARDILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Derince ilçesi'nde seyir halindeyken motoru tutuşan otomobil alev alev yandı.

KOCAELİ'nin Derince ilçesi'nde seyir halindeyken motoru tutuşan otomobil alev alev yandı. Sürücü ve küçük oğlu canlarını zor kurtardı.

Olay saat 18.00 sıralarında D-100 Karayolu Derince Çenesuyu mevkinde meydana geldi. Uğur Yılmaz idaresindeki 41 ABZ 062 plakalı otomobil seyir halindeyken motoru tutuştu. Alevleri gören Uğur Yılmaz, aracı hemen durdurarak küçük oğlu Muhammet ile birlikte araçtan indi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle D-100 Karayolu'nun 2 şeridi trafiğe kapatıldı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yanan otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ YANAN OTOMOBİLDEN CANLARINI ZOR KURTARDILAR
KOCAELİ YANAN OTOMOBİLDEN CANLARINI ZOR KURTARDILAR
KOCAELİ YANAN OTOMOBİLDEN CANLARINI ZOR KURTARDILAR
KOCAELİ YANAN OTOMOBİLDEN CANLARINI ZOR KURTARDILAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Hulusi Akar Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Ahmet Kural Acun Ilıcalı Berrak Tüzünataç
Spor Erol Bulut Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: KOCAELİ YANAN OTOMOBİLDEN CANLARINI ZOR KURTARDILAR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 20:07:06. #1.14#
title