KOCAELİ YANAN OTOMOBİLDEN CANLARINI ZOR KURTARDILAR

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KOCAELİ'nin Derince ilçesi'nde seyir halindeyken motoru tutuşan otomobil alev alev yandı.

KOCAELİ'nin Derince ilçesi'nde seyir halindeyken motoru tutuşan otomobil alev alev yandı. Sürücü ve küçük oğlu canlarını zor kurtardı.

Olay saat 18.00 sıralarında D-100 Karayolu Derince Çenesuyu mevkinde meydana geldi. Uğur Yılmaz idaresindeki 41 ABZ 062 plakalı otomobil seyir halindeyken motoru tutuştu. Alevleri gören Uğur Yılmaz, aracı hemen durdurarak küçük oğlu Muhammet ile birlikte araçtan indi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle D-100 Karayolu'nun 2 şeridi trafiğe kapatıldı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yanan otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı