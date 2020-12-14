Yanan evlerin sayısı 10'a yükseldi
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Yanan evlerin sayısı 10'a yükseldi

14.12.2020 16:25 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:36
Yanan evlerin sayısı 10'a yükseldi

Rize'nin İkizdere ilçesinde çıkan yangında yanan ev sayısı 10'a yükseldi.

Rize'nin İkizdere ilçesinde çıkan yangında yanan ev sayısı 10'a yükseldi.

Yangın, ilçeye bağlı Gölyayla köyü, Kabahor Yaylası'nda sabah saatlerinde başladı. Henüz sebebi belli olmayan bir nedenden ötürü çıkan yangında yanan evlerin sayısı 10'a yükseldi. Ahşap yerleşim olması nedeniyle hızla yayılan yangının önüne geçmek isteyen İkizdere Belediyesi, Kalkandere Belediyesi, İyidere Belediyesi, Derepazarı Belediyesi ve Rize Belediyesi itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Yangının 10. eve de sıçradığını dile getiren İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yangın rüzgarın da etkisi ile yayılıyor. Tek korkumuz çayıra, buradan da ormanlık alanlara sıçraması. Ahşap evler tamamen kullanılmaz hale geldi. Şimdi yangının çevresinde betonarme evler var. Rüzgar da şiddetini azaltmış durumda. İnşallah kendi ekiplerimiz ve çevre ilçelerden gelen ekiplerimizle birlikte yangının önüne geçeceğiz. Tek tesellimiz can kaybının olmaması" ifadelerini kullandı.

(Hasan Fehmi Demir/İHA)

Yanan evlerin sayısı 10'a yükseldi
Yanan evlerin sayısı 10'a yükseldi
Yanan evlerin sayısı 10'a yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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