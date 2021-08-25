YANAN EVİNİ GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

YANAN EVİNİ GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA'da çıkan yangında 5 katlı bir apartmanın son katı kullanılamaz hale geldi.

MANİSA'da çıkan yangında 5 katlı bir apartmanın son katı kullanılamaz hale geldi. Komşularının haber vermesiyle olay yerine gelen Zekeriya Başlı (36), evinin yanışını gözyaşları içinde izledi. Başlı'yı, komşuları teselli etti. Yangın, saat 20.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Yeni Mahalle 4700 sokak üzerindeki 5 katlı apartmanın son katında çıktı. Evden dumanlar çıktığını gören komşular, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle ulaştığı evin balkon kapısının camlarını kırarak, yangına müdahale etti. Yangın sırasında dışarıda olan ev sahibi Zekeriya Başlı, komşuların haber vermesiyle hızla evinin önüne geldi. Alevler içindeki evini gören Başlı, bir otomobilin yanına çökerek, "Borcum vardı" diyerek ağlamaya başladı. Başlı'yı, komşuları teselli ederek sakinleştirdi. Polis, ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı sokak önünde, genci, yaşlısı yüzlerce kişi yangını izledi. Çıkış nedeni henüz belirlenemezken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

YANAN EVİNİ GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİ
YANAN EVİNİ GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİ
YANAN EVİNİ GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİ
YANAN EVİNİ GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manisa'nın Kula ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ormana sıçradı
Manisa'nın Kula ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ormana sıçradı
MANİSA KULA' DA ORMAN YANGINI
MANİSA KULA' DA ORMAN YANGINI
Kazdağları'ndan yüreklere su serpen haber! Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor
Kazdağları'ndan yüreklere su serpen haber! Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Ekrem İmamoğlu Vladimir Putin İbrahim Aydemir Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Mesut Akusta Merve Boluğur Kaan Yıldırım Seren Serengil
Spor Arda Güler Abdullah Avcı Ebrar Karakurt Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
YANAN EVİNİ GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 22:16:50. #1.14#

title