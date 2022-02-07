Yanan evinden itfaiyeciler baygın çıkarmıştı; kurtarılamadı - Haberler
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Yanan evinden itfaiyeciler baygın çıkarmıştı; kurtarılamadı

Demirören Haber Ajansı, Ali Fuat Güçlüer - Güncel
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Yanan evinden itfaiyeciler baygın çıkarmıştı; kurtarılamadı

AFYONKARAHİSAR'da, yangın çıkan evinden itfaiyecilerin baygın çıkardığı Bekir Yaşın (89), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

AFYONKARAHİSAR'da, yangın çıkan evinden itfaiyecilerin baygın çıkardığı Bekir Yaşın (89), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Marulcu Mahallesi Hacı Fellahi Caddesi Candaroğlu Apartmanı'ndaki dairesinde yalnız yaşayan Bekir Yaşın'ın evinin mutfağında, cuma günü saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Komşularının dumanları fark edip, haber vermesiyle bölgeye itfaiye, sağlık ile doğal gaz ve elektrik firması ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin pencereden içeri girerek baygın çıkardığı Yaşın, ambulansla hastaneye götürüldü. Alevler ise kısa süren çalışmanın ardından söndürüldü. Dumandan zehirlenen Yaşın, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Bekir Yaşın'ın cenazesi, Kocatepe Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Yanan evinden itfaiyeciler baygın çıkarmıştı; kurtarılamadı

Yanan evinden itfaiyeciler baygın çıkarmıştı; kurtarılamadı

Yanan evinden itfaiyeciler baygın çıkarmıştı; kurtarılamadı

Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer - Güncel

Yangın, Cuma, Güncel, Haber

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