Yan yana duran ve yüzleri zıt yönlere bakan iki kişiden birinin yüzü batıya dönükse diğerinin sağ tarafı hangi yöne dönüktür?

Yan yana duran ve yüzleri zıt yönlere bakan iki kişiden birinin yüzü batıya dönükse diğerinin sağ tarafı hangi yöne dönüktür?
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Güven Bana programında sorulan soruların cevapları merak ediliyor. Peki Yan yana duran ve yüzleri zıt yönlere bakan iki kişiden birinin yüzü batıya dönükse diğerinin sağ tarafı hangi yöne dönüktür? sorusu cevabı ne?

Yan yana duran ve yüzleri zıt yönlere bakan iki kişiden birinin yüzü batıya dönükse diğerinin sağ tarafı hangi yöne dönüktür? sorusu, Güven Bana yarışmasında merak edilen sorulardan biri oldu. Peki, Yan yana duran ve yüzleri zıt yönlere bakan iki kişiden birinin yüzü batıya dönükse diğerinin sağ tarafı hangi yöne dönüktür? cevabı nedir? İşte Güven Bana cevapları!

YAN YANA DURAN VE YÜZLERİ ZIT YÖNLERE BAKAN İKİ KİŞİDEN BİRİNİN YÜZÜ BATIYA DÖNÜKSE DİĞERİNİN SAĞ TARAFI HANGİ YÖNE DÖNÜKTÜR?

A: Kuzey

B: Doğu

C:Güney

D: Batı

Cevap :C

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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