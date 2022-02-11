Yan sözleri! Eypio & Arem Ozguc & Arman Aydin - Yan şarkı sözleri nedir? 'Yan' şarkı sözleri ve hakkında bilgiler!
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Eypio & Arem Ozguc & Arman Aydin 'ın birlikte söyledikleri Yan şarkısı 10 Şubat 2022 tarihinde Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 70 bin izlenme ve 3 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Yan sözleri nedir? Yan şarkı sözleri nelerdir? Eypio & Arem Ozguc & Arman Aydin - Yan şarkı sözleri nedir?
Eypio & Arem Ozguc & Arman Aydin - Yan şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Eypio'ya aittir.
EYPİO & AREM OZGUC & ARMAN AYDİN - YAN ŞARKI SÖZLERİ
Yan yan yandır yanalım
Küldür kalanı
Hüzündür devamı
Bu devran döner
Bi yanım latin bi yanım Müslüm'e yakın
Suyla karışık r*kım
Ben uçtum bana el atın
---
Gelme tamam sonra sor ne zaman
Gel sık kafamıza kurma kapan
Kankadır kesin lan taşla sapan
Farklıdır bizde de aşkla bakan
---
Aşkla bakan
paran bi rakam
Sensiz geceler ağarmadı tan
Hep eksik kaldım hiç olmadım tam
Söylesene sana ben nasıl dokunam
---
Dokunmam sana benim ellerim Nasır
Bi yanlışım varsa vur
Tüm mermiler hazır
---
Yan yan yandır yanalım
Küldür kalanı
Hüzündür devamı
Bu devran döner
Bi yanım latin bi yanım Müslüm'e yakın
Suyla karışık r*kım
Ben uçtum bana el atın
---
Bi yanımda r*kı
Bi yanımda sen
Yürüyorum yolda
Bi yarı beden
Bi yanım evde kaldı bi yanım gezer
Bi yanım sildi ama bi yanım çizer
---
Bi yanım suskun ama
bi yanım içer
Sordum bi yanıma bu ne ara geçer
Bi yanını satsan bi yarım eder
Dokunsam o belki de kül olur gider
---
Dokunmam sana benim ellerim Nasır
Bi yanlışım varsa vur
Tüm mermiler hazır
---
Yan yan yandır yanalım
Küldür kalanı
Hüzündür devamı
Bu devran döner
Bi yanım latin bi yanım Müslüm'e yakın
Suyla karışık r*kım
Ben uçtum bana el atın