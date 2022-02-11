Yan sözleri! Eypio & Arem Ozguc & Arman Aydin - Yan şarkı sözleri nedir? 'Yan' şarkı sözleri ve hakkında bilgiler! - Haberler
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Yan sözleri! Eypio & Arem Ozguc & Arman Aydin - Yan şarkı sözleri nedir? 'Yan' şarkı sözleri ve hakkında bilgiler!

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Yan sözleri! Eypio & Arem Ozguc & Arman Aydin - Yan şarkı sözleri nedir? 'Yan' şarkı sözleri ve hakkında bilgiler!

Eypio & Arem Ozguc & Arman Aydin 'ın birlikte söyledikleri Yan şarkısı 10 Şubat 2022 tarihinde Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 70 bin izlenme ve 3 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Yan sözleri nedir? Yan şarkı sözleri nelerdir? Eypio & Arem Ozguc & Arman Aydin - Yan şarkı sözleri nedir?

Eypio & Arem Ozguc & Arman Aydin - Yan şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Eypio'ya aittir.

EYPİO & AREM OZGUC & ARMAN AYDİN - YAN ŞARKI SÖZLERİ

Yan yan yandır yanalım

Küldür kalanı

Hüzündür devamı

Bu devran döner

Bi yanım latin bi yanım Müslüm'e yakın

Suyla karışık r*kım

Ben uçtum bana el atın

---

Gelme tamam sonra sor ne zaman

Gel sık kafamıza kurma kapan

Kankadır kesin lan taşla sapan

Farklıdır bizde de aşkla bakan

---

Aşkla bakan

paran bi rakam

Sensiz geceler ağarmadı tan

Hep eksik kaldım hiç olmadım tam

Söylesene sana ben nasıl dokunam

---

Dokunmam sana benim ellerim Nasır

Bi yanlışım varsa vur

Tüm mermiler hazır

---

Yan yan yandır yanalım

Küldür kalanı

Hüzündür devamı

Bu devran döner

Bi yanım latin bi yanım Müslüm'e yakın

Suyla karışık r*kım

Ben uçtum bana el atın

---

Bi yanımda r*kı

Bi yanımda sen

Yürüyorum yolda

Bi yarı beden

Bi yanım evde kaldı bi yanım gezer

Bi yanım sildi ama bi yanım çizer

---

Bi yanım suskun ama

bi yanım içer

Sordum bi yanıma bu ne ara geçer

Bi yanını satsan bi yarım eder

Dokunsam o belki de kül olur gider

---

Dokunmam sana benim ellerim Nasır

Bi yanlışım varsa vur

Tüm mermiler hazır

---

Yan yan yandır yanalım

Küldür kalanı

Hüzündür devamı

Bu devran döner

Bi yanım latin bi yanım Müslüm'e yakın

Suyla karışık r*kım

Ben uçtum bana el atın

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