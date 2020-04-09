Yama'ya büyük ilgi Serap Zincir, sözleri ve müziği kendisine ait "Yama" isimli single'ını müzik severler'in beğenisine sundu. "Evde Kal" hacdek'i ile paylaşılan şarkı kısa sürede büyük ilgi gördü.

"Yama" isimli şarkının klibi, tüm dünya da olduğu gibi ülkemizde de yaşanan korona virüsü engeline takıldı. Çekimleri günler öncesinden planlanan şarkının klibi& ;yaşanan olumsuzluklardan dolayı çekilemedi. Şarkı& ;tüm dijital platformlardan klipsiz olarak yayınlandı.