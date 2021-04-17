Yalovalı isme AK Parti'de önemli görev

Yalovalı olan AK Parti Gençlik Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Dr. Osman Şahin, Genel Merkez Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı oldu.

Yalovalı olan AK Parti Gençlik Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Dr. Osman Şahin, Genel Merkez Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı oldu.

Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, geçtiğimiz ay AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı görevini Eyyüp Kadir İnan'a devretmişti. Osman Şahin ise MKYK üyesi olarak seçilmişti. Merkez Yürütme Kurulu'nda da yer alan Şahin'e yapılan görev dağılımı sonrasında Teşkilat Başkanı görevi verildi. Yalovalı bir isim olan Şahin, uzun yıllardan beri il dışında yaşamını sürdürüyordu.

Şahin'in öz geçmişi şöyle:

1993 yılında Bursa'da doğdu. Aslen Yalovalı olup tıp doktorudur. Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Ankara Yüksek İhtisas Üniversitesi'nde akademik ve idari çalışmalarına devam etmektedir. Siyasete 2012 yılında AK Parti Samsun Gençlik Kolları'nda başlamıştır. 2012-2015 yılları arası AK Parti Samsun İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. 20 Aralık 2015 tarihinde AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi olmuş, 11 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen Genel Merkez Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'nde tekrardan MKYK üyeliğine seçilmiştir. Sırasıyla Üniversiteler Başkan Yardımcılığı ve Teşkilat Başkan Yardımcılığı görevlerinde üçer yıl görev yapmıştır. Siyasi çalışmalarının yanı sıra İbni Sina Sağlık Derneği'nin Kurucu Yönetim Kurulu üyesidir. AB Politikaları Enstitüsü ve Kamu Politikaları Enstitüsü bünyesinde çeşitli sivil toplum faaliyetlerine katılmıştır. Prof. Dr. Halil İnalcık tarafından kurulan Halil İnalcık Osmanlı Tarihi Araştırmaları Derneği üyesi olarak, tarih alanında düzenlenen akademik organizasyonlarda görev aldı. 15 Mart 2021 tarihinde düzenlenen 6. Olağan Genel Merkez Gençlik Kolları Kongresi'nde MKYK üyesi olarak seçildi. İyi seviyede İngilizce bilmektedir. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı