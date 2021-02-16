Yalova Devlet Hastanesi'nde ilk kez mikro cerrahi yöntemiyle beyin tümörü ameliyatı gerçekleşti
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Yalova Devlet Hastanesi'nde ilk kez mikro cerrahi yöntemiyle beyin tümörü ameliyatı gerçekleşti

16.02.2021 13:44 | Son Güncelleme: 16.02.2021 13:48
Yalova Devlet Hastanesi'nde ilk kez mikro cerrahi yöntemiyle beyin tümörü ameliyatı gerçekleşti

YALOVA Devlet Hastanesi'nde ilk kez mikro cerrahi yöntemiyle beyin tümörü ameliyatı yapıldı.

YALOVA Devlet Hastanesi'nde ilk kez mikro cerrahi yöntemiyle beyin tümörü ameliyatı yapıldı.

Yalova Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Polikliniği'ne başvuran ve 1,5 aydır sağ tarafı felçli olan 77 yaşındaki M.S.'nin beynin sol yarısında tümör olduğu tespit edildi. M.S.'ye hastanede ilk kez mikro cerrahi yöntemiyle beyin tümörü ameliyatı yapıldı. Opr. Dr. Ali Rıza Özcan tarafından gerçekleştirilen operasyonla tümör alındı. Hastanın sağ tarafındaki felçte düzelme başladı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Recep CAN

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