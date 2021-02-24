Jandarmadan uyuşturucu operasyonları; 8 gözaltı
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Jandarmadan uyuşturucu operasyonları; 8 gözaltı

24.02.2021 16:31 | Son Güncelleme: 24.02.2021 16:51
Jandarmadan uyuşturucu operasyonları; 8 gözaltı

YALOVA'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu ticaretine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

YALOVA'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu ticaretine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 19-24 Şubat tarihlerinde farklı adreslere operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler ile birlikte 50 gram metamfetamin, 40 gram bonzai ve 15 gram skunk ele geçirildi. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

 


- Yalova

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Recep CAN

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