Jandarmadan uyuşturucu operasyonları; 8 gözaltı

YALOVA 'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu ticaretine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 19-24 Şubat tarihlerinde farklı adreslere operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler ile birlikte 50 gram metamfetamin, 40 gram bonzai ve 15 gram skunk ele geçirildi. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

- Yalova

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Recep CAN