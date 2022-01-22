Yalova'da trafikte güven ve tedbirler hatırlatıldı - Haberler
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Yalova'da trafikte güven ve tedbirler hatırlatıldı

Yalova'da trafikte güven ve tedbirler hatırlatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yalova'nın Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği Ekipleri; vatandaşlara, trafikte 'Güven ve tedbirler' ile ilgili broşür dağıttı.

ALTINOVA, YALOVA (İHA) - Yalova'nın Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği Ekipleri; vatandaşlara, trafikte 'Güven ve tedbirler' ile ilgili broşür dağıttı.

Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği, Karayolu Trafik Güvenlik Eylem Planı gereğince trafikte, 'Güven ve tedbirler' ile ilgili broşür dağıttı.

Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında araç sürücülerine ve ilçe esnafına, Karayolu Trafik Güvenlik Eylem Planı gereğince trafikte, 'Güven ve tedbirler' ile ilgili broşür dağıttı.

Trafik kurallarına uyulması gerektiğini ifade eden Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği Salih Akbaş, "Vatandaşlarımızdan özellikle ricamız, lütfen emniyet kemerimizi takalım, yorgun ve uykusuz araç kullanmayalım, araç kullanırken telefonla konuşmayalım, çekme halatı ve zincir bulundurmaları, hız limitlerine uyalım ve şerit ihlali yapmayalım" diye konuştu. - YALOVA

Yalova'da trafikte güven ve tedbirler hatırlatıldı

Yalova'da trafikte güven ve tedbirler hatırlatıldı

Yalova'da trafikte güven ve tedbirler hatırlatıldı

Yalova'da trafikte güven ve tedbirler hatırlatıldı

Yalova'da trafikte güven ve tedbirler hatırlatıldı

Yalova'da trafikte güven ve tedbirler hatırlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Altınova, Tragger, İtfaiye, Yalova, 3. Sayfa, Haber

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