Yalova'da müsilaj temizleme çalışmaları devam ediyor

Yalova'da atık kabul gemisi, deniz süpürgeleri ve vidanjörle müsilaj (deniz salyası) temizleme çalışmaları devam ediyor.

Yalova'da atık kabul gemisi, deniz süpürgeleri ve vidanjörle müsilaj (deniz salyası) temizleme çalışmaları devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı" kapsamında süren çalışmalara Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve belediye ekipleri katılıyor.

Ekipler, yaklaşık bir haftadır deniz yüzeyinin temiz olduğu Yalova merkezde sabah saatlerinde etkili olan rüzgar nedeniyle toplanan müsilaj için çalışma yürüttü.

Sahildeki marina, feribot iskelesi ve balıkçı barınağı bölgelerinde yoğunlaşan müsilaj, botlarla kıyıya getirilerek buradan vidanjörlerle alındı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Yalova'ya gönderilen aracın da destek verdiği çalışmanın ara vermeden devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız