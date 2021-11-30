Yalova'da kuvvetli lodos nedeniyle bir okulun çatısı uçtu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yalova'da kuvvetli lodos nedeniyle bir okulun çatısı uçtu

AA / Erhan Erdoğan - Haberler | Güncel
Yalova'da kuvvetli lodos nedeniyle bir okulun çatısı uçtu

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesinde bir okulun çatısı kuvvetli lodos nedeniyle yerinden söküldü.

YALOVA (AA) - Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesinde bir okulun çatısı kuvvetli lodos nedeniyle yerinden söküldü.

Yalova ve ilçelerinde iki gündür kuvvetli lodos etkili oluyor.

Subaşı beldesindeki Hacı Ali Saruhan Ortaokulu'nun çatısı uçarak parçaları etrafa saçıldı.

Belediye ekipleri, okul bahçesini çatı parçalarından temizledi.

Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye ekiplerinin lodos süresince teyakkuz halinde olduğunu söyledi.

Okuldaki olaya hemen müdahale ettiklerini belirten Canbay, "Çok şükür okulumuzda hiçbir öğrenci ve personelimizin olmaması olası bir yaralanmanın önüne geçti." dedi.

Yalova'da kuvvetli lodos nedeniyle bir okulun çatısı uçtu

Yalova'da kuvvetli lodos nedeniyle bir okulun çatısı uçtu

KAĞITHANE'DE ÇATI ANNE İLE OĞLUNUN ÜZERİNE DÜŞTÜ

KAĞITHANE'DE ÇATI ANNE İLE OĞLUNUN ÜZERİNE DÜŞTÜ

 Hayatı felç eden lodos ne zaman bitecek? Meteoroloji saat verip uyardı

Hayatı felç eden lodos ne zaman bitecek? Meteoroloji saat verip uyardı

 Düzce'de eğitime lodos nedeniyle 1 gün ara verildi

Düzce'de eğitime lodos nedeniyle 1 gün ara verildi

AA / Erhan Erdoğan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title