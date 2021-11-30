Yalova'da kuvvetli lodos nedeniyle bir okulun çatısı uçtu

YALOVA (AA) - Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesinde bir okulun çatısı kuvvetli lodos nedeniyle yerinden söküldü.

Yalova ve ilçelerinde iki gündür kuvvetli lodos etkili oluyor.

Subaşı beldesindeki Hacı Ali Saruhan Ortaokulu'nun çatısı uçarak parçaları etrafa saçıldı.

Belediye ekipleri, okul bahçesini çatı parçalarından temizledi.

Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye ekiplerinin lodos süresince teyakkuz halinde olduğunu söyledi.

Okuldaki olaya hemen müdahale ettiklerini belirten Canbay, "Çok şükür okulumuzda hiçbir öğrenci ve personelimizin olmaması olası bir yaralanmanın önüne geçti." dedi.