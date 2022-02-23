Yalova'da erişebilir belgesi alan kurumlara bayrakları teslim edildi

YALOVA (İHA) - Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kentte Erişebilirlik belgesi almaya hak kazanan kurumlara bayrakları teslim edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Engelliler Hakkında Kanun'da yapılan düzenlemenin ardından Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu yaptığı çalışmayla kentteki erişebilirlik belgesi ve bayrağını almayı hak eden kurumları belirledi.

Bu kurumlara Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde düzenlenen törenle erişebilirlik bayrakları teslim edildi.

Törende Yalova Valisi Muammer Erol belge ve bayrakları kurum temsilcilerine takdim etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü Çınarcık Doğa Kuruma Milli Parklar Şefliği ve Yalova Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü belge ve bayrak almaya hak kazanan kurumlar oldu.

Ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne Müdür Suat Parıldar tarafından bayrak çekildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin, bakanlığın olarak "Erişebilirlik Herkes İçindir" sloganıyla yola çıktığını ifade etti. Erişebilirliğin önemine dikkati çeken Laçin, "Engelliler, yaşlılar, hamileler ve tüm bireyler için erişebilirlik bir zorunluluktur. Biz burada İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze belge takdime ettik ve bayraklarını çektik. Yalova'da 32 binamız ve aracımız bu belgeyi almaya hak kazandı. İstiyoruz ki başta tüm kamu binaları olmak üzere insanlarımıza açık her alanda erişebilir olsun. Engellilerimiz, yaşlılarımız, tüm bireylerimiz tüm hizmetleri aktif ve verimli şekilde ulaşabilsin. Bunu örneğini ilk defa Yalova'da Tarım ve Orman Müdürlüğü'müze bayrak takdim ederek göstermiş olduk" diye konuştu.

Programa Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Sarıduman, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Sağlık İl Müdürü Emrah Eray, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Reşit Alp, Liman Başkanı Hakan Pekşen, Kültür ve Turizm Müdürü Şeref Tali de katıldı. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı - Yerel