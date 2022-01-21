Yalova'da doktora saldıran şüpheli tutuklandı

ÇİFTLİKKÖY, YALOVA (AA) - Yalova Devlet Hastanesinde görevli Dahiliye Uzmanı Dr. Şevki Melikoğlu'na saldırdığı ileri sürülen zanlı tutuklandı.

Çiftlikköy ilçesindeki Yalova Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binasında görev yapan Dr. Şevki Melikoğlu'na saldıran E.K, Çiftlikköy Şehit Abdülhamit Kaya Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Randevusu olmadığı için kendisini uyaran doktora saldırdığı ifade edilen E.K, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Çiftlikköy ilçesinde bulunan Yalova Devlet Hastanesi ek binasında Dahiliye Uzmanı Dr. Şevki Melikoğlu, odasına randevusuz giren hasta E.K'nin saldırısına uğramış, Melikoğlu, Çiftlikköy Şehit Abdülhamit Kaya Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen E.K'den şikayetçi olmuştu.