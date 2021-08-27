Yalova'da çöplük alanda alev alev yandı
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Yalova'da çöplük alanda alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yalova'da çöplük alanda alev alev yandı Yalova'da çöplük bir alanda meydana gelen yangın Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü.

Yalova'da çöplük alanda alev alev yandı

YALOVA - Yalova'da çöplük bir alanda meydana gelen yangın Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Mustafakemalpaşa Mahallesi Erguvan Evleri'nin arka tarafında bulunan ve çöplük olarak kullanılan alanda henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın meydana geldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale eden ekipler bir saatlik çalışmayla yangını söndürdü. İtfaiye daha sonra alanda soğutma çalışması yaptı.

Yalova'da çöplük alanda alev alev yandı
Yalova'da çöplük alanda alev alev yandı
Yalova'da çöplük alanda alev alev yandı
Yalova'da çöplük alanda alev alev yandı
Yalova'da çöplük alanda alev alev yandı
Yalova'da çöplük alanda alev alev yandı
Yalova'da çöplük alanda alev alev yandı
Yalova'da çöplük alanda alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Umut Gürcan

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