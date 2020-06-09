Yalova'da bisiklet şebekesi çökertildi
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Yalova'da bisiklet şebekesi çökertildi

Yalova'da bisiklet şebekesi çökertildi Bisiklet hırsızlarına yönelik yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından bisiklet hırsızlarına karşı düzenlenen operasyonda çalıntı 39 adet bisiklet ele geçirilirken 8 kişi gözaltına alındı.

09.06.2020 13:40 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:47

Yalova'da bisiklet şebekesi çökertildi

Bisiklet hırsızlarına yönelik yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı

YALOVA - Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından bisiklet hırsızlarına karşı düzenlenen operasyonda çalıntı 39 adet bisiklet ele geçirilirken 8 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, son dönemlerde meydana gelen bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlıkları ile ilgili yapılan istihbarı çalışmalarda, yedi ayrı bisiklet hırsızlığının M.C., M.T., E.D. ve Y.B. tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüpheliler çaldıkları altı adet bisiklet ile 4 Haziran 2020 günü yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Şahıslarda M.C., M.T. isimli şahıslar tutuklanırken E.D. ve Y.B. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Araştırma genişletildi

Polis konuyla ilgili araştırmaların genişletilmesi neticesinde, özellikle piyasa değeri yüksek bisikletlerin şüpheli B.I., E.U., Y.B. ve S.K., isimli şahısların yönlendirmesi ile farklı zamanlarda çalınarak Bağlarbaşı Mahallesinde saklandığı, çevre illerde belirli günlerde kurulan ikinci el eşya pazarlarında satışa sunulduğunu tespit etti.

Şüphelilere ait üç farklı adreste eş zamanlı olarak yapılan aramalarda çalıntı olduğu tespit edilen değişik marka ve modelde 32 adet bisiklet, 1 adet elektrikli bisiklet, 2 adet televizyon, 1 adet disk çalar, 2 adet boya ve harç mikseri, 30 metre kablo ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 kişi adli mercilere sevk edildi.

Yalova'da bisiklet şebekesi çökertildi

Kaynak: İHA

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