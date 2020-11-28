Yalova'da ambulans otomobil ile çarpıştı: 2 yaralı

Yalova'da hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.

Yalova'da hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Gölcük Devlet Hastanesinden aldığı hasta ile yola çıkan ambulans, Altınova ilçesindeki ışıklı kavşakta B.K. idaresindeki 77 ABB 744 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sağlık görevlileri ve ambulans içerisindeki hasta yara almazken otomobilin sürücüsü B.K. ile eşi M.K. yaralandı.

Yaralılar ile hasta, olay yerine gelen ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız