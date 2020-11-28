Yalova'da ambulans otomobil ile çarpıştı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Yalova'da ambulans otomobil ile çarpıştı: 2 yaralı

28.11.2020 22:05 | Son Güncelleme: 28.11.2020 22:08
Yalova'da ambulans otomobil ile çarpıştı: 2 yaralı

Yalova'da hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.

Yalova'da hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Gölcük Devlet Hastanesinden aldığı hasta ile yola çıkan ambulans, Altınova ilçesindeki ışıklı kavşakta B.K. idaresindeki 77 ABB 744 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sağlık görevlileri ve ambulans içerisindeki hasta yara almazken otomobilin sürücüsü B.K. ile eşi M.K. yaralandı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Gözler Kabine toplantısında! Sokak kısıtlaması genişliyor, başka yeni tedbirler de var
Gözler Kabine toplantısında! Sokak kısıtlaması genişliyor, başka yeni tedbirler de var
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
'Arkadaşız' diyen Survivor yarışmacılarının çok özel görüntüleri ifşa oldu
"Arkadaşız" diyen Survivor yarışmacılarının çok özel görüntüleri ifşa oldu

Yaralılar ile hasta, olay yerine gelen ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

İlgili Haberler

Son dakika: Otomobil ile cip çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
Son dakika: Otomobil ile cip çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
Ambulans ile cip çarpıştı: 1 yaralı
Ambulans ile cip çarpıştı: 1 yaralı
Yeni doğan bebeği taşıyan ambulans otomobille çarpıştı; baba kazanın şokunu yaşadı (2)
Yeni doğan bebeği taşıyan ambulans otomobille çarpıştı; baba kazanın şokunu yaşadı (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Bülent Arınç Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Teoman Seren Serengil İbrahim Büyükak Mehmet Ali Erbil
Spor Okan Buruk Erol Bulut Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Ölü Kaza İran İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yalova'da ambulans otomobil ile çarpıştı: 2 yaralı - Kocaeli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 22:10:44. #1.15#
title