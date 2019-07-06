Yalova'da "5 gün 5 gece sema" etkinliği

Yalova'nın Termal ilçesinde, Türk Musikisini Araştırma ve Tanıtma Grubu (TÜMATA) tarafından düzenlenen "5 gün 5 gece sema" etkinliği başladı.

Grubun kurucusu, 2017 yılında vefat eden Rahmi Oruç Güvenç anısına Rasim Mutlu Kültür Merkezi'nde organize edilen ve 20 ülkeden 300'e yakın kişinin katıldığı etkinlik kapsamında, müzisyenler ve semazenler değişiyor ancak sema hiç durmuyor.

TÜMATA üyesi ve Rahmi Oruç Güvenç'in ağabeyi Yaşar Güvenç, AA muhabirine, sema etkinlikleri düzenlemeye yaklaşık 20 yıl önce başladıklarını söyledi.

Hazreti Mevlana'nın 3, 5, 7 gün ve gecenin yanı sıra 3 kez de 40 günlük sema yaptığını belirten Güvenç, şöyle konuştu:

"Arkadaşlar, 'Biz de aynı şekilde sema yapsak olmaz mı?' dediler, kabul edildi. İsviçre'de bir salonda 3 gün 3 gece semaya başladık. Arkadaşlar geldiler, müzik hiç durmadı, sema hiç durmadı. Buradaki kadar kalabalık da değildik, 25-30 kişi vardı. Böyle nöbetleşe de değildi, hafif uyuyarak, kalkarak o şekilde 3 gün 3 gece sema yaptık. Çok başarılı oldu ve çok sevildi. Termal'de daha önce birçok kez 3, 5, 7 gün ve gece sema yaptık. Ayrıca, 3 kez 40 gün 40 gece, birer kez 9 gün 9 gece, 16 gün 16 gece, 66 gün 66 gece, 99 gün 99 gece ve 114 gün 114 gece sema etkinlikleri gerçekleştirdik."

"Eşi benzeri olmayan bir buluşma"

Rahmi Oruç Güvenç'in kızı ve grup üyesi Kanıkey Güvenç de dünyanın dört bir yanından bu programa katılmak için insanların bir araya geldiğini anlattı.

Termal'deki etkinlikleri iki yıldır merhum babası anısına düzenlediklerini aktaran Güvenç, şunları kaydetti:

"Dünyada eşi benzeri olmayan bir buluşma gerçekleşiyor. İki sene önce 5 Temmuz tarihinde babam bu dünyadan fiziken ayrıldı. Onun varlığını hepimiz hissediyoruz büyük bir coşkuyla. Kendisi TÜMATA'nın kurucusuydu. Kültürel mirası yüklenmişti, bunu taşıyordu. Sadece Türkiye'de değil uluslararası, dünyanın birçok yerinde kültürel değerlerimizi tanıtıyordu, bununla ilgili manevi buluşmalar gerçekleştiriyordu."

Kanıkey Güvenç, 5 gün 5 gece sürecek sema etkinliğinin 10 Temmuz'da sona ereceğini dile getirdi.

Etkinliğe 300'e yakın kişinin katıldığını ifade eden Güvenç, "Din, dil, ırk fark etmeden hep beraber dualar ediyoruz, hep beraber 'Allah' diyoruz, sema dönüyoruz. İspanya, Avusturya, Almanya'dan kişiler, uluslararası hep birlikte sema yapıyoruz. Muhteşem bir duygu bu, hepimizi bir araya getirdi." diye konuştu.

Kaynak: AA