Yalova'da 1.5 kilo metamfetamin ele geçirildi
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Yalova'da 1.5 kilo metamfetamin ele geçirildi

Yalova Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 1 kilo 538 gram metamfetamin ele geçirildi.

Yalova'da 1.5 kilo metamfetamin ele geçirildi
22.06.2020 10:34 | Son Güncelleme: 22.06.2020 10:48

Yalova Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 1 kilo 538 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 kişi tutuklandı.

Osmangazi Köprüsü üzerinde oluşturulan kontrol noktasında şüphelenilerek durdurulan bir araçta narkotik dedektör köpekleri katılımı ile arama yapıldı. Aramada aracın bagaj bölümünde oluşturulan özel bir bölmeye saklanmış 1 kilo 538 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araçta bulunan F.D. (28) ve M.E.K. (31) adlı 2 şahıs gözaltına alındı. Şubeye götürülerek sorgulanan şahıslar ardından, uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapmak suçlaması ile adliyeye sevk edildiler. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler. - YALOVA

Kaynak: İHA

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