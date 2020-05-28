Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasında görevden uzaklaştırılan Salman'ın ifadesine başvuruldu
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Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasında görevden uzaklaştırılan Salman'ın ifadesine başvuruldu

Yalova Belediyesinde bir çalışanın zimmetine para geçirdiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın ifadesine başvuruldu.

Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasında görevden uzaklaştırılan Salman'ın ifadesine başvuruldu
28.05.2020 16:25 | Son Güncelleme: 28.05.2020 16:25

Yalova Belediyesinde bir çalışanın zimmetine para geçirdiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın ifadesine başvuruldu.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadeye çağrılan Salman, avukatları Deniz Baykal ve Fatih Büyükturan ile Yalova Adliyesine giderek soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

Salman, ifadesinde 27 Şubat 2020'de soruşturma nedeniyle açığa alındığını belirterek, yapılan usulsüz ödemeleri izinli olduğu dönemde öğrendiğini anlattı.

Salman, şu ifadeleri kullandı:

"Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç ve belediye meclis üyesi evime geldiler. Bana bazı evrakta sahtecilik yapıldığını, 1,5 milyon lira usulsüz ödeme yapıldığını söylediler. Ben de gerekli yerlere suç duyurusunda bulunulması talimatını verdim. Ertesi gün göreve başladım ve hem Sayıştay hem de İçişleri Bakanlığından müfettiş gönderilmesi için talimat verdim. Ertesi gün Belediye Başkan Yardımcısı Cevdet Bey'den evrakın tekrar incelenmesini istedim.

Muhasebe kayıtları üzerinde inceleme yapıldı. Evrak temin edildikten sonra akşam olay emniyete intikal ettirildi. Daha sonra hesaplar üzerinde detaylı inceleme yapılması için talimat verdim. Tespit edilen usulsüz ödemeleri savcılığa bildirdim."

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan muhasebe müdürü Ş.R.K'nin yaklaşık 25 yıldır müdür olarak görev yaptığını ifade eden Salman, Mali Hizmetler Müdürlüğüyle ilgili sadece yardımcısı Halit Güleç'e talimatlar verdiğini, onun ise kimlere talimat verdiğini bilmediğini kaydetti.

Salman, şöyle devam etti:

"Ödeme için talepte bulunan şahısların, Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'ye ya da birim müdürüne başvurdukları hususunda bilgim yoktur. İşlerin hızlı yürümesi için Halit Güleç, Reşat E'ye talimat verirdi. Onun orada özel olarak görevlendirilmesiyle ilgili talimatımız yoktur. Reşat E. kendisi böyle bir hava yaratmış olabilir. Hak sahibi şahıslar da önce ona başvurmuş olabilir. Biz kendisine öyle bir yetki vermedik."

Tutuklu bulunan müteahhit Bekir B'yi ise 2014 yerel seçimlerinin ardından tanıdığını ancak hiç görüşmediğini savunan Salman, kendisine yapılan ödemelerle ilgili de bilgiye sahip olmadığını söyledi.

Salman, usulsüz ödemelerle ilgili Güleç'in Reşat E'ye talimat verdiğini sanmadığını ifade ederek, müfettişlerin zimmet soruşturmasında kendisiyle ilgili tuttukları raporla ilgili de şöyle konuştu:

"2014 yılında bütün müdürlerle toplantı yapıp görevlerin kanunlara uygun yapılmasını söyledim. 6 ayda bir Sayıştay denetçileri hesapları incelemeye geliyordu. Ayrıca, belediye meclis üyeleri arasında denetim komisyonu seçiliyordu. Bunlar her yıl 45 gün bütün hesapları inceliyordu. Ayrıca, birkaç kez mülkiye müfettişlerinin de gelmesine rağmen usülsüzlük tespit edilemedi. Ödemeler sahte belge oluşturularak yapıldığı için basit bir inceleme ile ortaya çıkarılması mümkün değildi. Dolayısıyla benim kasıtlı olarak veya ihmale göz yumduğuma dair müfettiş raporlarını kabul etmiyorum.

Belediyede daha önce iki tane iç denetçi vardı. Benden önceki dönemde defterdarlıktan alınmıştı. Bunlar isteselerdi böyle bir yolsuzluğu ortaya çıkaracaklarını sanmıyorum çünkü nitelikli bir dolandırıcılıktı."

Belediyedeki güvenlik kameralarından elde edilen ve sarı zarf içinde Başkan Yardımcısı Güleç'e getirildiği iddia edilen 50 bin lirayla ilgili soruya Salman, şöyle cevap verdi:

"Bu konuda bilgi sahibi değilim. Söz edilen firma belediyenin temizlik işlerini yapıyordu. Söylendiği gibi bu firmaya daha önce para cezası kesilip kesilmediğini bilmiyorum."

Avukatlar Baykal ve Büyükturan ise savcılıktan Salman hakkındaki soruşturmanın ayrı tutularak takipsizlik kararı verilmesini talep etti.

Soruşturma süreci

Yalova Belediyesi yetkililerince, 6 Şubat'ta Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, savcılığa da suç duyurusunda bulunulmuştu.

Denizli'de yakalanarak Yalova'ya getirilen Reşat E'nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Mali Hizmetler Müdürü Ş.R.K. ve müteahhit Bekir B. tutuklanmış, gözaltına alınan zanlılardan belediye personeli S.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Daha sonra gözaltına alınan Güleç'in sekreteri B.T. ile soruşturma dosyasında adı geçen şirketin muhasebe personeli O.G. de tutuklanmış, Güleç'in şoförü B.E. adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Ayrıca, T.T, H.Ç. ve E.G. de cezaevine gönderilmişti.

Belediyeden usulsüz ödeme aldıkları iddia edilen 9 zanlının daha cezaevine konulmasıyla soruşturmadaki tutuklu sayısı 18'e yükselmişti.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile Başkan Yardımcısı Halit Güleç, 27 Şubat'ta İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmış, Salman hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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