Yalnız yaşayan engelli adam evinde ölü bulundu
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Yalnız yaşayan engelli adam evinde ölü bulundu

Yalnız yaşayan engelli adam evinde ölü bulundu Adana'da yalnız yaşayan engelli bir kişi evinde ölü bulundu.

25.05.2020 11:01 | Son Güncelleme: 25.05.2020 11:06

Yalnız yaşayan engelli adam evinde ölü bulundu

ADANA - Adana'da yalnız yaşayan engelli bir kişi evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi, Denizli Mahallesi 57135 sokaktaki bir evde meydana geldi. İddiaya göre iki katlı evin birinci katında yaşayan Bülent Çetin'in yanına gelen kardeşi kapının açık olduğunu fark etti. İçire girdiğinde ise Çetin'in yerde yattığını görünce hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler Çetin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Doğuştan sağ kolu engelli olan Çetin'in alkol kullandığı öne sürülürken polis ölümle ilgili inceleme başlattı.

Yapılan ilk incelemenin ardından Çetin'in ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Yalnız yaşayan engelli adam evinde ölü bulundu

Kaynak: İHA

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