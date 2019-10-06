Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

06.10.2019 14:03

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde Ayşe Akcan (78), yalnız yaşadığı evinde, yatağında ölü bulundu.

Sarıoğlan ilçesi Yıldırım Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Ayşe Akcan'dan haber alamayan komşuları, dün gece kapıyı kırarak içeri girdi. Akcan'ı, yatağında hareketsiz yatarken bulan komşular, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler, Akcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda darp ya da yara izi bulunmayan Akcan'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kaynak: DHA