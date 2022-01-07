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Yalıhüyük'te trafik eğitimleri veriliyor

Yalıhüyük'te trafik eğitimleri veriliyor
AA / Fatih Atalay - Haberler | Güncel

Yalıhüyük Emniyet Amirliği ekipleri okullarda trafik eğitimi semineri düzenledi.

YALIHÜYÜK, KONYA (AA) - Yalıhüyük Emniyet Amirliği ekipleri okullarda trafik eğitimi semineri düzenledi.

Yaya güvenliğini sağlamak amacıyla Yalıhüyük Anadolu Lisesi ve Yalıhüyük PTT önünde uygulama yapıldı. Polis ekipleri uygulamalarda broşür dağıtıp öğrencilere bilgi verdi.

Yalıhüyük İlçe Emniyet Amiri Hacı Ahmet Kurşun, "2021-2030 yılları arasında trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının yüzde 50 azaltılmasını hedefleyen '2021-2030 karayolu trafik güvenliği strateji belgesi' ve '2021-2023 karayolu trafik güvenliği eylem planı' çerçevesinde geçen yıl birçok etkinlik düzenlenmişti. Buna yönelik yürütülen faaliyetler 2022'de de devam edecek." dedi.

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AA / Fatih Atalay - Son Dakika Haberleri

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