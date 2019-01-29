Yalçın Menteş Yoğun Bakımda

Oyuncu Yalçın Menteş, İstanbul'da bir hastanede yoğun bakım servisine kaldırıldı.

Yalçın Menteş dün solunum yetmezliği nedeniyle özel bir hastaneye kaldırıldı. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Tanju Ulufer, ünlü oyuncu Yalçın Menteş'in sağlık durumu ile ilgili hastanede açıklama yaptı. Ulufer, "Yalçın Menteş dün başka bir sağlık kuruluşundan entübe vaziyette bizim hastanemize acilen getirildi. Diyabetik olan ve akciğer kanseri yönünden uzun süredir tedavi gören hastanın pinomonik infültrasyon ilavesiyle solunum güçlüğü oluşmuş ve bu nedenle entübe edilmiştir. Hastanemize getirildiği andan itibaren entübasyon ve suni solunum cihazları ile tedavimize devam ediyoruz. Şu anda solunum yeterli olmadığı için cihaza bağlı, uyutuyoruz. Genel olarak kalp yönünden problem yok, gayet iyi. Tansiyonu tutarlı. Kan gazları solunum cihazı ile dengede tutuluyor. Hastayı gerekli antibiyotikleri de verilerek takip ediyoruz. Saat saat gerekli kontrolleri yaparak takibini yapacağız" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA