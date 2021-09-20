İngiliz dizisi Liar dizisinden uyarlama Yalancı dizisinin başrollerinde Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci yer almakta. Yayım hayatına yeni başlayana dizinin konusu ve oyuncuları merak edilmekte. Peki, Yalancı dizisi konusu ne? Yalancı dizisi oyuncuları kimler? Yalancı dizisi ilk bölümde neler oldu? İşte detaylar haberimizde...

YALANCI KONUSU NEDİR?

Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz'in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlara karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.

YALANCI KONUSU OYUNCULARI KİMLER?

Burçin Terzioğlu : Deniz Sungur

Salih Bademci : Mehmet Emir Gürsoy

Hazal Türesan : Yasemin Aytekin

Cemal Toktaş : Murat Özdal

Şahin Irmak : Okay Aytekin

İmer Özgün : Canan Ocakçı

Murat Kılıç : Erdal Numanoğlu

Serkan Tınmaz : Arif Ocakçı

Efsane Odağ : Görkem Bilgen

Fatih Berk Şahin : Doruk Gürsoy

Emir Çubukçu : Ahmet Bilgen

Öyküsu Özyürek : Lorin

Ozan Ayhan : Yavuz

Gizem Soysaldı : Tuğba

Mesut Yılmaz : Ali

Doğa Karakaş : Ayaz

Sema Çeyrekbaşı : Türkan

Özgür Şahin : Serkan

Mihrimah Selin Vardar : Derin

YALANCI İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yalancı 1. Bölümünde; Deniz, Özel Saklışehir Lisesi'nde çalışan zeki ve yetenekli bir edebiyat öğretmenidir. Boşanmıştır, uzun süredir hayatına kimseyi sokmamıştır. Kız kardeşiyle aynı hastanede görev yapan ve öğrencilerinden birinin de babası olan ünlü cerrah Mehmet Emir ile akşam yemeğine çıkar. Birlikte geçirdikleri gecenin sabahına ikisi de farklı duygularla uyanır. Mehmet Emir karısı öldüğünden beri ilk defa birine bir şeyler hissetmektedir, mutludur. Deniz ise Mehmet Emir'in ona tecavüz ettiğini iddia etmektedir. Her iki taraf da yaşadıklarından son derece emindir. Ama birinin yalan söylediği ortadadır. Peki bu hikayedeki yalancı kimdir? Deniz mi yoksa Mehmet Emir mi?

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