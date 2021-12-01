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Yakutiye'de kar mesaisi başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Yakutiye'de kar mesaisi başladı Bugün etkili bir şekilde başlayan yağan kar yağışıyla birlikte harekete geçen Yakutiye Belediyesi Fen İşleri Ekipleri, vardiyalı sistemle karla mücadele çalışmalarına başladı.

Yakutiye'de Kar mesaisi başladı

ERZURUM - Bugün etkili bir şekilde başlayan yağan kar yağışıyla birlikte harekete geçen Yakutiye Belediyesi Fen İşleri Ekipleri, vardiyalı sistemle karla mücadele çalışmalarına başladı.

Yakutiye ilçe sınırları içerisindeki ara arterler ve 44 mahallede karla mücadele mesaisine hız kesmeden başlayan Fen İşleri Ekipleri, buzlanan yollara da tuz serpme işlemi uygulayarak olası kazaları önlemeye çalışıyor.

Üç vardiya halinde greyder, kepçe, eder, kamyon ve tuzlama araçlarıyla ilçe sınırlarındaki cadde ve sokaklarda kar temizliğini sürdüreceklerini kaydeden Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, kar yağışıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalışarak hem ana arterlerin hem de ara cadde ve sokakların kardan temizlenmesi için tedbirlerini aldıklarını kaydetti. Uçar, çatılardan sarkan buz sarkıtlarının düşme tehlikesine karşı vatandaşları uyararak, dikkatli olmalarını istedi.

Yakutiye'de kar mesaisi başladı

Yakutiye'de kar mesaisi başladı

Yakutiye'de kar mesaisi başladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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