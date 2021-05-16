Yakutiye Belediyesi temizlik çalışmalarına gece gündüz devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yakutiye Belediyesi temizlik çalışmalarına gece gündüz devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yakutiye Belediyesi temizlik çalışmalarına gece gündüz devam ediyor Yakutiye Belediyesi temizlik İşleri ekipleri bayram temizliği için sanayi sitesini köpüklü su ile yıkadı.

Yakutiye Belediyesi temizlik çalışmalarına gece gündüz devam ediyor

ERZURUM - Yakutiye Belediyesi temizlik İşleri ekipleri bayram temizliği için sanayi sitesini köpüklü su ile yıkadı.

Yakutiye Belediyesi Ramazan Bayramı sonrası işe başlayacak olan esnafın daha hijyenik bir ortamda iş başı yapması için gece gündüz temizlik çalışmasını sürdürüyor.

Su tankerleri, süpürge araçları ve temizlik personellerinin katıldığı çalışmalarda ilçe merkezindeki cadde ve sokaklar köpüklü su ile yıkandı.

Korona virüs salgını ile mücadelede ilk günden beri başarılı bir grafik çizen Yakutiye Belediyesi Başkanı Dr. Mahmut Uçar, konuya ilgili yaptığı açıklamada Yakutiye Belediyesi olarak pandemi ile var güçleriyle mücadele ettiklerini söyledi.

Pandemi koşulları nedeniyle bir süre işlerine ara veren esnafı tam kapanma sonrası iş başı edecekleri gün temiz bir ortamla buluşturmak için ekiplerimizi seferber ettiklerini söyleyen Başkan Mahmut Uçar, "Bundan sonraki süreçte de temizlik ve üst yapı çalışmalarımız başta olmak üzere Yakutiyemizi her gün daha ileriye götürmek için önümüzdeki yaz sezonunu da en güzel şekilde değerlendirmek için gerekli tedbirlerimizi aldık" dedi.

Yakutiye Belediyesi temizlik çalışmalarına gece gündüz devam ediyor
Yakutiye Belediyesi temizlik çalışmalarına gece gündüz devam ediyor
Yakutiye Belediyesi temizlik çalışmalarına gece gündüz devam ediyor
Yakutiye Belediyesi temizlik çalışmalarına gece gündüz devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Demir Sedat Peker Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Beren Saat Cansu Dere Cemal Hünal Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Cenk Tosun Cüneyt Çakır Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yakutiye Belediyesi temizlik çalışmalarına gece gündüz devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.05.2021 12:47:12. #1.11#

title