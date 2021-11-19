Yakıt deposuna gizlenen uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
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Yakıt deposuna gizlenen uyuşturucu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yakıt deposuna gizlenen uyuşturucu ele geçirildi Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü ekiplerince İran plakalı tırda yapılan aramada 160 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

ERZURUM (İHA) - Yakıt deposuna gizlenen uyuşturucu ele geçirildi

ERZURUM - Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü ekiplerince İran plakalı tırda yapılan aramada 160 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü ekiplerince Aşkale uygulama noktasında durdurulan İran plakalı Tır'da yapılan aramada yakıt deposu içerisinde bölünmüş kısma zulalanmış 160 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Tır sürücüsü İran uyruklu şahıs gözaltına alınarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Yakıt deposuna gizlenen uyuşturucu ele geçirildi

Yakıt deposuna gizlenen uyuşturucu ele geçirildi

Yakıt deposuna gizlenen uyuşturucu ele geçirildi

Yakıt deposuna gizlenen uyuşturucu ele geçirildi

Yakıt deposuna gizlenen uyuşturucu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / Şahap Gürler - Son Dakika Haberleri

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