Yakışıklı Oyuncu Ozan Güler, Sosyal Medyayı Aktif Kullanıyor
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Yakışıklı Oyuncu Ozan Güler, Sosyal Medyayı Aktif Kullanıyor

Yakışıklı Oyuncu Ozan Güler, Sosyal Medyayı Aktif Kullanıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Akıllara kazınmış bir çok yapımda rol alan ünlü oyuncu Ozan Güler'in yer alacağı 'Nüfer' isimli film 2021'de vizyona girmesi beklenirken, ünlü oyuncunun hayranları onu izlemek için sabırsızlanıyor.

'O Hayat Benim', 'Bordo Bereliler Afrin', 'İnsanlık Suçu' ve 'Çılgın Dersane' gibi sevilen yapımlarda boy gösteren ünlü oyuncu Ozan Güler, kadrosunda yer aldığı 'Nüfer' filmi hakkında konuştu.

Pandemi koşullarına rağmen film için çok emek verdiklerini ve ortaya güzel şeylerin çıktığını belirten Ozan Güler, "Yoğun ve yorucu geçti ancak seyirciye istediğini verebilmek adına güzel bir film ortaya koyduk. Türkiye'deki film sektörünün bilindik yapısından farklı bir film oldu" ifadelerini kullandı.

Daha önce 2021'de vizyona gireceği açıklanan filmin pandemi nedeniyle seyirciyle ne zaman buluşacağı belirsizliğini korurken, Ozan Güler'in hayranları gerilim ve aşk yüklü filmi izlemek için sabırsızlanıyor.

'O Hayat Benim' isimli diziyle beğeni toplayan ve büyük bir hayran kitlesi oluşturan Ozan Güler, Instagram'da yaptığı paylaşımlarla da adeta yürek yakıyor. 200 bine yakın takipçi sayısına ulaşan Güler'in paylaşımlarına beğeni yağıyor.

Kaynak: Bültenler

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