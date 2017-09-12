Yakalanan Şüpheliden 16 Gram Esrar Ele Geçirildi

Eskişehir'de polis ekiplerinin şüphelenmesi üzerine yakalanan bir şüphelinin üzerinden 16 gram esrar maddesi ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Gökmeydan Mahallesi Orhan Oğuz Caddesi üzerinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendikleri Doruk T'yi (29) yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde yapılan aramada 16 gram esrar maddesi elde edildi. Şüpheli Doruk T.'nin yanında bulunan 2 kişiye ise 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR