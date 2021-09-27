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Yakalaması olan 41 kişi polisten kaçamadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yakalaması olan 41 kişi polisten kaçamadı

Malatya'da haklarında yakalama emri bulunan 41 kişi son bir haftada polis ekipleri tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edildiler.

MALATYA (İHA) - Malatya'da haklarında yakalama emri bulunan 41 kişi son bir haftada polis ekipleri tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edildiler.

Malatya'da polis ekipleri çalışmalarını toplumun huzuru ve barışı için aralıksız sürdürüyorlar. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, haklarında yakalama emri bulunan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen şahıslara yönelik çalışmalarına ara vermiyor. Ekipler, 20 -26 Eylül 2021 tarihleri arasında 41 şahsı yakalayarak adli mercilere teslim ettiler. - MALATYA

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