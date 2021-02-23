Yairo Moreno kimdir? Kaç yaşında, nereli? Yairo Moreno mevkiisi ne, hangi takımda oynuyor?
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Yairo Moreno kimdir? Kaç yaşında, nereli? Yairo Moreno mevkiisi ne, hangi takımda oynuyor?

23.02.2021 14:01 | Son Güncelleme: 23.02.2021 14:04
Yairo Moreno kimdir? Kaç yaşında, nereli? Yairo Moreno mevkiisi ne, hangi takımda oynuyor?

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın Yairo Moreno'yi takibe aldığı iddia edildi. Yaşanan gelişme spor dünyasında geniş yankı uyandırırken sporseverler Yairo Moreno mevkiisi ne Yairo Moreno kimdir? Yairo Moreno kaç yaşında, nereli gibi soruların yanıtlarını araştırdı.

Kadrosuna takviye yapmayı planlayan Galatasaray'ın Yairo Moreno'la ilgilendiği iddia edildi. Peki,Yairo Moreno kimdir? Yairo Moreno kaç yaşında, nereli? Yairo Moreno mevkiisi ne? İşte, detaylar…

YAİRO MORENO KİMDİR?

Doğum tarihi: 4 Nisan 1995

Kaç yaşında: 25yaşında

Nereli: Necoclí, Kolombiya

Boy: 1,84 m

Kilo: 70 kg

Şu andaki takımı: Club León

Mevkisi: 11/ Orta saha

Schira ayrıca Haziran ayında Leon ile sözleşmesi sona erecek olan Yairo Moreno'yu Galatasaray'ın yanı sıra Porto'nun da istediğini belirtti.

2013'te Medellin formasıyla profesyonel olan Yairo Moreno, Equidad Seguros ve Envigado'da kiralık olarak forma giydikten sonra 2018'de 2 milyon Euro bonservis bedeliyle Leon'a transfer olmuştu.

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