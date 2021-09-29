Yahudiler cami basıp dans etti, görüntüler sosyal medyada tepki çekti

Filsitin'de çekilen ve sosyal medyada paylaşılan bir video olay yarattı. Söz konusu görüntülerde, ülkenin El Halil şehrindeki İbrahim Camii'ni basan Yahudilerin içeride toplu bir şekilde dans ettiği anlara yer alıyor. Camiinin basılması kadar içeride yapılan dansın da yanlış olduğunu söyleyen birçok sosyal medya kullanıcısı, görüntülere tepki gösterdi.

MESCİD-İ AKSA'YA SIK SIK BASKIN DÜZENLİYORLAR

Diğer yandan İsrail polisi korumasında fanatik Yahudilerin her gün Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarına işaret eden Filistinliler, Tel Aviv yönetiminin Harem-i Şerif'i zamansal ve mekansal olarak bölmeye çalıştığını belirtiyor.

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