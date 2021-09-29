Yahudiler cami basıp dans etti, görüntüler sosyal medyada tepki çekti - Haberler
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Yahudiler cami basıp dans etti, görüntüler sosyal medyada tepki çekti

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya

Filistin'in El Halil şehrindeki İbrahim Camii'ni basan Yahudiler içeride toplu bir şekilde dans etti. Görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

Filsitin'de çekilen ve sosyal medyada paylaşılan bir video olay yarattı. Söz konusu görüntülerde, ülkenin El Halil şehrindeki İbrahim Camii'ni basan Yahudilerin içeride toplu bir şekilde dans ettiği anlara yer alıyor. Camiinin basılması kadar içeride yapılan dansın da yanlış olduğunu söyleyen birçok sosyal medya kullanıcısı, görüntülere tepki gösterdi.

MESCİD-İ AKSA'YA SIK SIK BASKIN DÜZENLİYORLAR

Diğer yandan İsrail polisi korumasında fanatik Yahudilerin her gün Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarına işaret eden Filistinliler, Tel Aviv yönetiminin Harem-i Şerif'i zamansal ve mekansal olarak bölmeye çalıştığını belirtiyor.

Yahudiler cami basıp dans etti, görüntüler sosyal medyada tepki çekti
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Yorumlar (2)
emre akan:YAHUDİLER KENDİ SONLARINI GETİRECEK ALLAHIN EVİN DE OYNAMAK DEMEK NE DEMEK ALLAHIN GADABI YAKINDA İNŞALLAH ÜZERLERİNE OLACAK
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Fakır:dünyanın başının belası millet yahudiler
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Haber: Yahudiler cami basıp dans etti, görüntüler sosyal medyada tepki çekti - Haberler
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