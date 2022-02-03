Yahşihan'da okullar dezenfekte ediliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yahşihan'da okullar dezenfekte ediliyor

AA, Ali Karayel - Güncel
 - Güncelleme:
Yahşihan'da okullar dezenfekte ediliyor

Yahşihan Belediyesi, öğrencilerin daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim alabilmeleri için ara tatilde tüm okullarda dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor.

Yahşihan Belediyesi, öğrencilerin daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim alabilmeleri için ara tatilde tüm okullarda dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, yaptığı açıklamada, yarıyıl tatilinin sonuna gelinmesiyle ilçedeki okullarda temizlik ve dezenfekte çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirtti.

İlçedeki tüm devlet okullarını dezenfekte edeceklerini aktaran Türkyılmaz, öğrencilerin ve öğretmenlerin kimyasallardan etkilenmemeleri için çalışmalara yarıyıl tatilinde ağırlık verdiklerini bildirdi.

Türkyılmaz, "Okullarımızın artan yeni tip koronavirüs salgınından en az şekilde etkilenmeleri için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü her şey çocuklarımız için." ifadelerini kullandı.

AA / Ali Karayel - Güncel

Osman Türkyılmaz, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title