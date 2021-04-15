Yahşihan Belediyesi araç filosunu genişletiyor
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Yahşihan Belediyesi araç filosunu genişletiyor

Yahşihan Belediyesi araç filosunu genişletiyor
Anadolu Ajansı / Ali Karayel - Haberler | Güncel

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi araç filosunu 2 yeni traktörle güçlendirdi.

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi araç filosunu 2 yeni traktörle güçlendirdi.

Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, traktörlerin tanıtımında yaptığı açıklamada, ilçeye daha iyi hizmet verebilmek için belediyenin araç filosunu genişletmeye devam ettiklerini belirtti.

Yaklaşık 400 bin lira değerinde, hibe olarak aldıkları 2021 model 2 traktörün ilçeye hayırlı olması dileğinde bulunan Türkyılmaz, Yahşihan için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Karayel

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