Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'dan çiftçilere ziyaret Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Toprak Mahsulleri Ofisine ürün teslim eden çiftçileri ziyaret etti.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Toprak Mahsulleri Ofisine ürün teslim eden çiftçileri ziyaret etti.

Türkyılmaz, ziyarette yaptığı konuşmada, çiftçilere bolluk ve bereket diledi.

Türkyılmaz, "Emek ve alın teri ile çalışarak toprağa hayat katan çiftçilerimizin sorunlarını dinleyerek onlara ikramlarda bulunduk. Yahşihan Belediyesi olarak çiftçilerimizin her zaman yanındayız. Alın teri döken tüm çiftçilerimize bereketli bir ekim dönemi ve Rabbimden kolaylıklar diliyorum." dedi.

Kaynak: AA