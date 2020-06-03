Yağmurların ardından vatandaşlar mantar topluyor
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Yağmurların ardından vatandaşlar mantar topluyor

Yağmurların ardından vatandaşlar mantar topluyor Doğada kendiliğinden yetişen protein deposu mantarlar, yağan yağmurların ardından mantar yemeyi seven vatandaşların ilgi odağı oldu.

03.06.2020 14:04 | Son Güncelleme: 03.06.2020 14:09

Yağmurların ardından vatandaşlar mantar topluyor

BAYBURT - Doğada kendiliğinden yetişen protein deposu mantarlar, yağan yağmurların ardından mantar yemeyi seven vatandaşların ilgi odağı oldu.

Bayburt'ta yağmurların ardından hava sıcaklıklarının artmasıyla vatandaşlar doğada kendiliğinden yetişen protein deposu mantarları topluyor. Uzmanlar bilinmeyen mantarların toplanmamasını, mantarların da sapından kesilerek toplanmasını istedi.

Demirözü ilçesi Pulum Dağı kırsalında tamamen doğal olarak kendiliğinden büyüyen mantarları toplayan Murat Akdağ, bünyesinde sodyum, potasyum, karbonhidrat ve protein bulunan mantarların geçtiğimiz yıllara göre bu yıl biraz daha az olduğunu söyledi.

Lezzetli mantarın kilosunun 100 TL civarında olduğunu ve çok sarp noktalarda yetiştiğini ifade eden Akdağ, "Göbek mantarı yağmur ve güneş durumuna göre çok büyüyebiliyorlar. Farklı bölgelerde bu mantarın yetiştiğini biliyoruz. Pişirilmesi, tereyağında yumurta ile yapılabiliyor. Kimisi sütte pişiriyor, ters çevirip ızgara veya közün üzerinde, yine içine biraz tereyağı ve tuz serperek yenilebiliyor. Çok lezzetli bir tadı var. Bilenler yemekten asla vazgeçmiyorlar." dedi.

Yağmurların ardından vatandaşlar mantar topluyor

Kaynak: İHA

Manşet

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