Yağlıdere'ye atanan Kaymakam Kübra Kaplan görevine başladı
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Yağlıdere'ye atanan Kaymakam Kübra Kaplan görevine başladı

Yağlıdere'ye atanan Kaymakam Kübra Kaplan görevine başladı
Anadolu Ajansı / Aytekin Özdemir - Haberler | Güncel

Giresun'un Yağlıdere ilçesine atanan Kaymakam Kübra Kaplan görevine başladı.

Giresun'un Yağlıdere ilçesine atanan Kaymakam Kübra Kaplan görevine başladı.

Kaplan, gazetecilere yaptığı açıklamada, amacının görev süresi içerisinde ilçede hayırlı işlerde bulunmak olduğunu söyledi.

İlçenin tamamını dolaşarak vatandaşların istek ve taleplerini dinleyeceğini ifade eden Kaplan, "Vatandaşımızın huzuru ve onlara hizmet etmek için buradayız. İnşallah hep beraber güzel hizmetler yapacağız. Yağlıdere halkının da desteği ile uyum içerisinde ve gayretle çalışarak ilçemizin gelişimine hep birlikte katkı sunacağız." dedi.

Yağlıdere'ye atanan Kaymakam Kübra Kaplan görevine başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aytekin Özdemir

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