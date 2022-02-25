Yağlıdere Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Özdemir, güven tazeledi - Haberler
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Yağlıdere Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Özdemir, güven tazeledi

AA, Aytekin Özdemir - Güncel
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Yağlıdere Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Özdemir, güven tazeledi

Yağlıdere Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Mustafa Özdemir yeniden seçildi.

Yağlıdere Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Mustafa Özdemir yeniden seçildi.

İlçedeki düğün salonunda gerçekleştirilen seçimde mevcut başkan Özdemir 266, diğer aday Gökhan Türkmen ise 91 oy aldı.

Özdemir, seçimin ardından yaptığı konuşmada, genel kurulda kendilerini tekrar bu göreve layık gören üyelere teşekkür etti.

Özdemir'in başkanlığındaki yönetim kurulu Necaattin Köksaldı, Hüsamettin Ortak, Alaettin Kır, Kaya Karaaslan, Kenan Kır ve Yılmaz Kır, Denetleme Kurulu ise Bahri Elevli, Nihat Koç ve Erhan Akbaş'tan oluştu.

AA / Aytekin Özdemir - Güncel

Esnaf ve Sanatkarlar, Mustafa Özdemir, Gökhan Türkmen, Düğün, Güncel, Haberler

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