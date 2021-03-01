Yağız kimdir? Yağız Kaya hayatı ve biyografisi! Yağız Kaya kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Yağız Kaya, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Yağız Kaya hakkında merak edilenler. Yağız Kaya hayatı ve biyografisi. Yağız Kaya kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Yağız Kaya merak konusu oldu. İşte Yağız Kaya hakkında merak edilen Yağız Kaya kimdir, Yağız Kaya hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

YAĞIZ KAYA KİMDİR?

Yavuz Kaya 1976 yılında Sivas, Divriği'de dünyaya geldi. Yağız Kaya, müzik piyasasında Yağız olarak tanınmaktadır. Yağız, küçük yaşlardan itibaren müziğe ve türkülere ilgi duymuş, halk ozanlarından etkilenerek Türk Halk Müziği ile ilgilenmiştir.

Yavuz Kaya 14 yaşındayken abla ve ağabeyleri ile birlikte Sivas'tan göç ederek İstanbul'a yerleşti. Yağız, ilk sahne deneyimini de İstanbul'da yaşadı. Gülhane Parkı'ndaki çeşitli etkinliklerde yer alan ve böylece sahne hayatına adım atan Yağız Kaya, 2002 yılında hazırlıklarına başladığı ilk albümü olan "Ah Gönlüm"ü 2004 yılında piyasaya çıkardı. Çıkardığı bu albüm ile geniş kitleler tarafından tanınan Yağız, ikinci albümünü olan "Yan Deli Gönlüm"ü de 2006 yılında hazırladı.

Toplam sekiz albümü bulunan ünlü türkücü Yağız, müzik kariyeri boyunca hem yurt içi hem de yurt dışında birçok farklı mekanda sahne almış, çok sayıda konsere katılarak sevilen eserlerini seslendirmiştir. Yöresel türküleri seslendirdiği gibi, arabesk ve fantezi müzik türünü de başarı ile icra eden Yağız'ın 2 vokalist ve 10 müzisyenden oluşan ve kendisine eşlik eden bir saz ekibi vardır.