Yağışın etkisiyle Kaputaş Plajı'nda denizin rengi turkuaza dönüştü
Antalya'nın Kaş ilçesinde etkili olan yağış dolayısıyla Kaputaş Plajı'nda deniz, başta turkuaz olmak üzere mavinin değişik tonlarına büründü.
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde etkili olan yağış dolayısıyla Kaputaş Plajı'nda deniz, başta turkuaz olmak üzere mavinin değişik tonlarına büründü.
İlçedeki yağışın ardından yağmur suları kanyondan geçerek ünlü Kaputaj Plajı'nda denizle buluştu. Yağmur sularının etkisiyle denizde renk cümbüşü oluştu.
Yüksek dalgaların sahile vurmasıyla oluşan beyaz köpüklerin maviyle uyumu da güzel görüntüler oluşturdu.
İlçedeki yerli ve yabancı turistler, eşine az rastlanan manzaranın fotoğraflarını çekti, öz çekim yaptı.
Kaputaş'ın sergilediği görsel şölen, drone ile havadan görüntülendi.
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AA / Talip Demirci - Son Dakika Haberleri