Son dakika gündem: Yağış TEM Otoyolu'nda kazaları ardı ardına getirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika gündem: Yağış TEM Otoyolu'nda kazaları ardı ardına getirdi

15.12.2020 18:20 | Son Güncelleme: 15.12.2020 18:36
Son dakika gündem: Yağış TEM Otoyolu'nda kazaları ardı ardına getirdi

Son dakika haber: TEM Otoyolu Sakarya geçişinde şiddetli yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda biri zincirleme toplamda 3 ayrı kaza meydana geldi.

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde şiddetli yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda biri zincirleme toplamda 3 ayrı kaza meydana geldi. Aynı bölgede ayrı saatlerde meydana gelen ve 5 tır ile 1 otomobilin karıştığı kazalarda 1 kişi yaralandı.

Kazalar, Anadolu TEM Otoyolu Sapanca geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sağanak yağışın etkisiyle yaşanan kazaların ilki İstanbul istikametinde seyir halinde olan iki tırın çarpışması sonucu maddi hasarlı olarak meydana gelirken ikinci kaza ise Ankara istikametinde meydana geldi. Yağış nedeni ile direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü bariyerlere çarpması sonucu durabilirken kazada yaralanan olmadı.

Üçüncü kaza ise İstanbul istikametine gitmekte olan 3 tırın çarpışması sonucu meydana geldi. Meydana gelen zincirleme kazada ise bir kişi tırın içerisinde sıkıştı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Meydana gelen zincirleme kazada tır sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı Sakarya Toyotasa Acil Yardım Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri kazalar ile ilgili inceleme başlatıldı.

(Yusuf Ersoy/İHA)

Son dakika gündem: Yağış TEM Otoyolu'nda kazaları ardı ardına getirdi
Son dakika gündem: Yağış TEM Otoyolu'nda kazaları ardı ardına getirdi
Son dakika gündem: Yağış TEM Otoyolu'nda kazaları ardı ardına getirdi
Son dakika gündem: Yağış TEM Otoyolu'nda kazaları ardı ardına getirdi
Son dakika gündem: Yağış TEM Otoyolu'nda kazaları ardı ardına getirdi
Son dakika gündem: Yağış TEM Otoyolu'nda kazaları ardı ardına getirdi
Son dakika gündem: Yağış TEM Otoyolu'nda kazaları ardı ardına getirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

TEM Otoyolu'nda vatandaşlara sarkıntılık eden alkollü şahıs, polis ekiplerine saldırdı
TEM Otoyolu'nda vatandaşlara sarkıntılık eden alkollü şahıs, polis ekiplerine saldırdı
TEM Otoyolu'nda otomobil bariyerlere ok gibi saplandı
TEM Otoyolu'nda otomobil bariyerlere ok gibi saplandı
Başkent'te yağışlı hava kaza üstüne kaza getirdi
Başkent'te yağışlı hava kaza üstüne kaza getirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan İlham Aliyev Mustafa Varank Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Ayşegül Yıldız Mustafa Üstündağ
Spor Okan Buruk Sergen Yalçın Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler Rusya S 400 Çocuk Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Yağış TEM Otoyolu'nda kazaları ardı ardına getirdi | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 18:58:54. #1.15#
title