Yabancıların Nezaketi Filmi

Yabancıların Nezaketi Filmi

Yabancıların Nezaketi filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Yabancıların Nezaketi filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

08.11.2019 09:58 | Son Güncelleme: 08.11.2019 09:58
Yabancıların Nezaketi Filmi

Yönetmenliğini ve senaristliğini Lone Scherfig'in üstlendiği romantik drama filminin başrollerinde , , Caleb Landry Jones, Bill Nighy ve Jay Baruchel yer alıyorlar.

Yönetmen: Lone Scherfig

Senaryo: Lone Scherfig

Oyuncular: Andrea Riseborough, Zoe Kazan, Caleb Landry Jones, Bill Nighy, Jay Baruchel, David Dencik, Tahar Rahim, Lisa Codrington, Daniel Kash, Finlay Wojtak-Hissong, Jack Fulton, Samantha Wan, Esben Smed, Kim Roberts, Patricia McKenzie, Angela Thompson, Will Bowes, Nicolaj Kopernikus, Masa Lizdek, Rodrigo Fernandez-Stoll, Michael Musi, Paloma Nuñez, Miguel Anthony, Katie Messina, Gugun Deep Singh, Martin Buch, Kola Krauze, JoAnn Nordstrom, Catherine Fitch, Roberta Hilarius Reichhardt

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: The Kindness of Strangers

Yapımcı Firma: Arte

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 112 dk.

Dağıtıcı Firma: Bir Film

Vizyon Tarihi: 10.04.2020


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Kaynak: InterSinema.com
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