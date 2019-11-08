Yabancıların Nezaketi Filmi
Yabancıların Nezaketi filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Yabancıların Nezaketi filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Yönetmenliğini ve senaristliğini Lone Scherfig'in üstlendiği romantik drama filminin başrollerinde Andrea Riseborough, Zoe Kazan, Caleb Landry Jones, Bill Nighy ve Jay Baruchel yer alıyorlar.
Yönetmen: Lone Scherfig
Senaryo: Lone Scherfig
Oyuncular: Andrea Riseborough, Zoe Kazan, Caleb Landry Jones, Bill Nighy, Jay Baruchel, David Dencik, Tahar Rahim, Lisa Codrington, Daniel Kash, Finlay Wojtak-Hissong, Jack Fulton, Samantha Wan, Esben Smed, Kim Roberts, Patricia McKenzie, Angela Thompson, Will Bowes, Nicolaj Kopernikus, Masa Lizdek, Rodrigo Fernandez-Stoll, Michael Musi, Paloma Nuñez, Miguel Anthony, Katie Messina, Gugun Deep Singh, Martin Buch, Kola Krauze, JoAnn Nordstrom, Catherine Fitch, Roberta Hilarius Reichhardt
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: The Kindness of Strangers
Yapımcı Firma: Arte
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 112 dk.
Dağıtıcı Firma: Bir Film
Vizyon Tarihi: 10.04.2020
Yabancıların Nezaketi Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.