Yabancılar Çarşısı Olimpiyatlara Hazırlanıyor

Yabancılar Çarşısı, 18 Temmuz'da başlayacak İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Samsun'a akın edecek insanlar için daha serin hale getiriliyor.



Dünyanın en büyük 3. spor organizasyonu olan İşitme Engelliler Olimpiyatları (Deaflympics), 18-31 Temmuz tarihleri arasında Samsun'da gerçekleşecek. Onlarca ülkeden binlerce sporcunun katılacağı organizasyonun hemen öncesinde şehirdeki son eksiklikler gideriliyor. Şehrin merkezindeki Yabancılar Çarşısı da bu düzenlemelere dahil edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi, havalandırması iyi çalışmayan Yabancılar Pazarı'na 180 tane hava perdesi açmaya başladı.



Konu hakkında bilgiler veren Yabancılar Çarşısı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Akyüz, "Buranın projesi çizilirken, mühendis yanlış proje çizmiş. Acele şekilde buraya taşındığımız için bu eksikleri görmedik. Buranın havalandırma sıkıntısı çözülmediği için konuyu Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz Bey'e ilettik. Olimpiyatlar da yaklaştığı için kısa vadede yapılacak en iyi yöntemi düşündük. Belediyeden gelen ekipler, buraya doğal havalandırma yapılmasını kararlaştırdılar. 180 tane havalandırma projesi çizildi. Şu anda 30 tane doğal havalandırma açıldı. Buna rağmen Pazar artık çok güzel esiyor. 180 tane havalandırmanın hepsi açılınca burası artık klimalı gibi olacak. Bizim amacımız, gelen misafirlerimi en iyi şekilde ağırlamak. Yapılan son havalandırmayla beraber pazarımızda havalandırma sıkıntısı kalmayacak" dedi.



Olimpiyatların alışverişi canlandıracağına inandığını belirten Akyüz, "İlimize gelen yabancıların pazarımızda rahat gezmesi için çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi şehirdeki bütün yerleri yeniden güzelleştiriyor. Biz de bu çalışmalara katkı sağlamak için yabancıları en iyi şekilde ağırlayacağız. Bazı esnaflarımız işaret dili eğitimi aldılar. Çok sayıda arkadaşımız işaret dili kursuna gidiyor. Mal stoklarımızı da çok önceden yaptık. Biz pazar olarak olimpiyatlara son derece hazırlandık" diye konuştu.



Pazardaki esnaflar ve vatandaşlar da yeni yapılan doğal havalandırmaların serinletici etkisinin kendini gösterdiğini ifade etti. - SAMSUN