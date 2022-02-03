Yabancı uyruklu öğrenciler hayvanlar için doğaya yem bıraktı

FIRAT, MALATYA (İHA) - Elazığ Fırat Üniversitesinde (FÜ) eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler, yoğun kış şartları nedeniyle aç kalan hayvanlar için doğaya yem ve yiyecek bıraktı.

FÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler, kampüsün belirli alanlara hayvanlar için yem bıraktı. Akademik personelin de eşlik ettiği öğrenciler, yanlarında getirdikleri yemleri hayvanlar için ağaç altlarına serdi. Kış şartlarında hayvanların aç kalmaması için böyle bir etkinlik düzenlediklerini kaydeden öğrenciler, herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet etti. - ELAZIĞ