: Yabancı uyruklu genç kızın tarlada doğurduğu bebek hayatını kaybetti

03.02.2020 17:21 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:48

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde Suriyeli 17 yaşındaki İ.E.E.'nin hastaneye 100 metre kala sancıları artınca yol kenarındaki tarlada doğurduğu kız bebek yaşamını yitirdi. 8 aylık bebeğin cesedi Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken İ.E.E.'nin birlikte yaşadığı Suriye uyruklu 23 yaşındaki Ç.İ. 'Çocuğa cinsel istismar' suçundan gözaltına alındı.

SANCILARI ARTTI



Edinilen bilgiye göre, Karaçulha Mahallesi'nde 17 yaşındaki yabancı uyruklu hamile İ.E.E., sabah saatlerinde evde sancılanınca birlikte yaşadığı yabancı uyruklu Ç.İ.'den (23) yardım istedi. C.İ. de kendisini otomobille ilçedeki özel bir hastaneye götürmek üzere yola çıktı.

HASTANE YOLUNDA TARLADA DOĞURDU

Yolda sancısı artan genç kadın hastaneye yaklaşık 100 metre kala araçtan inerek tarlanın içerisinde doğum yaptı. Tarlada gerçekleşen doğum olayı üzerine Ç.İ. hastaneye giderek görevlilerinden yardım istedi.

BEBEĞİN ÖLDÜĞÜ ANLAŞILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 8 aylık dünyaya geldiği belirtilen kız bebeğin yaşamadığını görünce durumu polise bildirdi. Bebeğin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

BİRLİKTE YAŞADIĞI KİŞİ İSTİSMARDAN GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.. İ.E.E.'nin birlikte yaşadığı Ç.İ. ise 'Çocuğa cinsel istismar' suçundan polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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